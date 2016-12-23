ASELSAN 200 Milyon Dolarlık Tedarik Sözleşmesi İmzaladı

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında "Ateş Destek Otomasyon Sistemleri" projesinin tedariki maksadıyla 200 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

200 MİLYON DOLAR BEDELLİ

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "Milli Savunma Bakanlığı ile şirketimiz arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 'Ateş Destek Otomasyon Sistemleri (ADOP-2000)' projesinin tedariki maksadıyla 200 milyon dolar bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığından alınan bugünkü izne istinaden yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.