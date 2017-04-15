Aşder'den 'Candan Cana Ezgiler' Konseri

Şizofreni hastalarını yaşama bağlamayı amaçlayan Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneğince (AŞDER) "Candan Cana Ezgiler" konseri düzenlendi.



AŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Coşar Şarer, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'ndeki konser öncesinde, bilimsel çalışmalara destek sağlamak için konserin düzenlendiğini belirtti.



Derneğin kurumsallaşmasına yönelik önemli adımlar attıklarını ifade eden Şarer, "Bu yıl bizleri sevindiren ve heyecanlandıran üniversite gençliğiyle iletişimimizin artması oldu. Sosyal Hizmet Genç Derneği ile tanıştık ve birlikte '3 Aralık Dünya Engelliler Gününü' kutladık." dedi.



Üniversite öğrencilerinin çalışmalarının önemine değinen Şarer, şunları kaydetti:



"Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümünde eğitimini sürdüren üç kişilik grup, derneğimizde 2 ay süreyle çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan arkadaşlarımız derneğimizde anket çalışmaları yaptı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi biz, bu tür bilimsel çalışmalara fazlasıyla destek olmaya seve seve destek olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu çalışmalar dönüp dolaşıp uzun vadede de olsa hastalarımıza, yakınlarına ve bizlere şifa olarak geri dönecektir. Umuyoruz ki ilerleyen dönemlerde ilişkilerimiz daha ileriye taşınabilir."



Farklı yörelerden 21 türkü



Konserde, AŞDER Türk Halk Müziği Korosu'nun hazırladığı farklı yörelerine ait 21 türkü seslendirildi.



Konserde koroya bağlamada Şükrü Mutlu ve Tansel Savi, nefesli sazlarda Erdal Göçbak, kabak kemanede Suat Yasun, ritimli sazlarda Hikmet Açıkel ve Necdet Yılmaz, bas gitarda ise Ali Koray Başaran eşlik etti.