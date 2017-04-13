Aşçı Adayları Keplerini Devretti

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlenen kep devir teslim töreni ile aşçı keplerini bir alt sınıflarındaki arkadaşlarına devretti.



Okul bahçesinde düzenlenen törene, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.



Törende konuşan Okul Müdürü Zafer Yurtsever, 2008 yılında 120 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan okulun 6. dönem mezunlarını verdiğini ifade ederek, "Bugün mezun olacak 44 öğrencimizle birlikte 393 öğrencimizi mezun etmiş olacağız. Okulumuz açıldığı yıldan bu yana hem fiziki donanım hem de eğitim yönünden her yıl bir önceki yıla göre bir adım daha fazla atarak gelişmektedir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından okuldan mezun olacak 44 öğrenci aşçı keplerini bir alt sınıflarındaki öğrencilere teslim etti.