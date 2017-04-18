Asat'tan Serik'e 80 Milyon Lira Yatırım

Antalya Su ve Atıksu İdaresi'nce (ASAT) Serik ilçesine 80 milyon liralık yatırım yapıldığı belirtildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Yasası ile ilçelere de yatırım yapan ASAT'ın, ilçenin içme suyu ve yağmur suyu sorunlarını çözdüğü belirtildi.



İlçeye 34 kilometrelik içme suyu hattı döşendiğine dikkat çekilen açıklamada, 29 mahalleyi kapsayan projeyle uzak mahallelerin de suya kavuştuğu vurgulandı.



Kızderesi Projesi ile yağmur suyu sorunun da çözüleceği kaydedilen açıklamada, projenin ikinci etap çalışmalarının sürdüğü, bin 100 metre daha kutu menfez şeklinde yağmur suyu drenaj hattı inşa edildiği bildirildi.



ASAT'ın çalışmalarını "Temiz şehir temiz yaşam" sloganıyla sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Altyapı yatırımları kapsamında ilçeye 26 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. Bu kapsamda Orta, Kuruş, Boğazkent, Merkez, Kökez, Gedik ve Eminceler mahallelerinin altyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirildi. Belek'teki turizm caddelerinin yağmur suyu sorunu inşa edilen drenaj kanalları ile çözüldü. 35 milyon 926 bin lira bedelle Serik Atıksu Arıtma Tesisi ilçeye kazandırıldı. Arıtma tesisi, 2030'a kadar Serik'e hizmet verecek. Ayrıca 3 milyon 172 bin liraya Rixos Atıksu Terfi Merkezi inşa edildi."



Açıklamada, ilçeye 3 yılda 80 milyon lira yatırım yapıldığı vurgulandı.