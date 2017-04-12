ASAT Manavgat'ta hız kesmiyor

Manavgat'ın biriken alt yapı sorunlarını bir bir çözen Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), 7 milyon Avro yatırım bedelli Manavgat Su ve Atıksu Projesi çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında yürütülen kanalizasyon çalışmaları ve kolektör hattı inşası 2040 yılı nüfus projeksiyonuna göre planlandı. Vatandaş arazisi üzerinden geçen mevcut kanalizasyon kolektör hattı, imar planındaki yeni yerine taşınıyor.

Üstte trafik altta kazı

ASAT Genel Müdürlüğü, çalışmalarında gündelik yaşamı da zora sokmamak ve trafik akışına engel olmamak için titiz bir çalışma yürütüyor. Bu amaçla kanalizasyon çalışmasının bir bölümünde 'Çakma Tip Delgi Metodu'nu kullanıyor. Bu metotla D400 Karayolu'nun altından 1200 mm çapında kanalizasyon kolektör hattı 1400'lük kılıf borunun içine yerleştirilerek hattın ilerlenmesi sağlanıyor. İş güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir unsurun bulunmadığı bu çalışma sayesinde üstte trafik akışı devam ederken, altta kazı gerçekleştiriliyor.

Sağlıklı içme suyu

Manavgat halkına Avrupa Birliği standartlarında su ve atıksu hizmeti için çalışan ASAT, halk sağlığını tehdit eden unsurları asgari düzeye indirerek kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti de sağlıyor. Kuyular bölgesinden yeni su deposuna, Şelale su temini bölgesinden Türkbeleni ana depoya, Türkbeleni ana depodan şehrin doğu ve batı yakalarına su dağıtım hatları çekiliyor. Söz konusu proje ile eskiyen içme suyu şebeke hatları yenilenerek, Manavgat merkezdeki mevcut asbestli içme suyu isale ve dağıtım hatları dünya standartlarındaki HDPE hatlarla değiştiriliyor. Böylelikle su kayıplarının azaltılmasının yanında sağlıklı içme suyunun temin edilmesi sağlanmış olacak.