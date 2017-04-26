Asat Birimler Arası Futbol Turnuvası

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü personeli, futbol turnuvasında sahaya çıkıyor. 1 ay sürecek turnuvada 7 takım mücadele edecek.



ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 2017 Birimler Arası Futbol Turnuvası Uğur Sorguç Stadı'nda başladı. İlgi ve katılımın büyük olduğu turnuvada, personeller dostluk ve centilmenlik içerisinde, iş stresinden uzak moral ve motivasyon kazanarak, birbirleriyle de kaynaşma imkanı yakalayacak.



Kupa ve madalya kazanacak



Yaklaşık bir ay sürecek olan turnuva, lig usulü olarak başlayıp, gruplarında ilk ikiye giren takımların bir üst eleme grubunda çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla son bulacak. Toplamda 7 takımın katıldığı turnuvada, 25 müsabaka oynanacak ve 80 personel sahaya çıkacak. Müsabakalarda dereceye giren ilk 3 takım kupa ve madalya kazanacak. - ANTALYA