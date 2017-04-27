Asansörde Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Adıyaman'da, asansörde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında bulunan bir binanın 4.katında asansörde mahsur kalan isimleri öğrenilemeyen iki kişi telefonla itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Adıyaman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede çalışmalar yaparak asansörde mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. - ADIYAMAN