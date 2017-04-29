Asansör Halatının Kopması 1 Cana Mal Oldu

Eskişehir'de inşaatta çalışan bir işçi, kullandığı asansörün halatının kopması sonucu yüksekten düşerek hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Bademözü Sokak'ta bulunan bir inşaatın çatı katında çalışan işçi Selim U., asansör üzerindeyken halatın kopması sonucunda yere düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR