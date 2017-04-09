Ordu'nun Ünye ilçesinde pencere işi yaptığı inşaatta asansör boşluğuna düşen genç, hayatını kaybetti.



Olay, Ünye'nin Bayramca Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce pencere işi yapan bir firmaya girdiği öğrenilen 27 yaşındaki Erkan Varol, inşaatta çalışırken bir anlık dalgınlık sonucu asansör boşluğuna düştü. Beyin kanaması geçiren Erkan Varol, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ORDU