İlkyaz Oyuncularının sergileyeceği "Aşağılık Adam", ocak ayında BiSahne'de...



İzleyecekleriniz aşağılık bir adamın hikayesidir! Duygusal ilişkilere dair pozitif düşünceler besleyenler üzerinde kalıcı etkileri olabilir!



Ben, bir şey öğrendim, ama öyle böyle bir şey değil. Ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi bilmiyorum! Kalbim paramparça, düşüncelerim darmaduman, gururumdan bahsedemiyorum çünkü artık yok! Çok kızgınım, çok öfkeliyim. Bu aşağılık herif her şeyi bok etti...



Konuşmuyor, bir şeyler geveliyor işte! Ay, pardon bir detayı atladım. O aslında açıklıyormuş ama ben anlamıyormuşum, dinlemiyormuşum. Ettiği lafa bak! Onu anlayacak birileri illa ki varmış, hiçbir şey göründüğü kadar basit değilmiş, saçmalık... Peki, öyle olsun. Anlatalım da görelim bakalım!



Yazan



Bilal Akar, Dila Okuş, Serkar Aydıncı



Oyuncular – Reji - Prodüksiyon



Bilal Akar, Dila Okuş, Gül Erdoğmuş, Serkar Aydıncı, Tülin Ebcioğlu



Işık Uygulama



Özgün Öztürk



Süre: 60 dakika



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