Aşağı Tandır Köyünden 65 Kente Yaş ve Kuru Meyve

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Aşağı Tandır köyünde kurulan ve Türkiye'nin 65 şehrine yaş ve kuru meyve gönderilen tesiste çoğu kadın 45 kişiye istihdam sağlanıyor.



İhsaniye ilçesine bağlı köydeki tesisin işletme müdürü Mustafa Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının sektöre pazarcılıktan başladığını ve 20 yıl önce Köylüoğlu Tarım Ürünleri işletmesini kurduğunu anlattı.



İşledikleri yaş ve kuru meyveleri, Türkiye'nin 65 şehrine gönderdiklerini belirten Uslu, 2016 yılında Afyonkarahisar'da en çok vergi veren işletmeler arasında yer aldıklarını anlatarak, şöyle dedi:



"Burada 6 çeşit ürün işliyoruz. Bunların başında hurma geliyor. Hurmayı yurt dışından getiriyoruz. İğde ise bazen yurt içinden bazen de dışarıdan geliyor. Keçiboynuzu genellikle sahillerdeki illerden alınıyor. Özellikle Antalya, Alanya, Gazipaşa, Mersin ve Adana'dan geliyor. Ayrıca erik ve hünnap işliyoruz. İthal edilen ürünler işlenmemiş olarak müstahsilden buraya geliyor. Tesiste bu ürünler yıkanıp, temizleniyor. Sonrasında paketlenerek pazarlamaya hazır hale geliyor."



Tesiste yılda bin 500 ton kuru meyve işlendiğini aktaran Uslu, "Tüm işlemleri telefonla yapıyoruz. Pazarlama elemanlarımız yok. Türkiye'nin hemen her yerinde bizi tanırlar. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerden yoğun talep alıyoruz. Köyümüzdeki bu işletmemizi daha da genişleteceğiz." diye konuştu.



Ramazan öncesi yoğun hurma talebi var



İşletmenin yılda 10 ay faaliyette olduğunu anlatan Uslu, şu değerlendirmede bulundu:



"Ayda 60 tonun üzerinde hurma işliyoruz. Ramazan ayı yaklaştığı için önemli miktarda hurma talebi var. Bu nedenle şu anda daha çok hurma gönderiyoruz. Dökmesinden tutun da 300 gram, 500 gram ve 1 kilo olmak üzere paketler halinde hazırlanıyor. Aşağı Tandır köyünden gönderdiğimiz bu hurmalar ramazan ayında birçok şehirde vatandaşlarımızın sofralarını süsleyecek."



Köy muhtarı Hasan Basri Uslu da böyle bir tesisin köylerinde olmasından gurur duyduklarını vurgulayarak, tesisin hem köye hem de Türkiye'ye faydalı olduğuna işaret etti.