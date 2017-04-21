Arzu Sabancı, Oğlunun Özge Ulusoy'dan Ayrılmasına İlişkin Açıklama Yaptı

Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı'nın ayrılmasının ardından gözler, yine Arzu Sabancı'ya çevrildi. Çünkü Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın, en başından beri bu ilişkiye karşı olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla ayrılmalarında Arzu Sabancı'nın etkisinin olabileceği dilden dile dolaşırken Los Angeles'tan itiraz geldi. Los Angeles'ta tatilde olan Arzu Sabancı, "Genç bir kadını ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi." dedi.

"OĞULLARIMIZIN SEVDİKLERİ BİZİM DE SEVDİKLERİMİZ OLUR"

Arzu Sabancı bu iddialara itiraz etti ve "Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. İlişkilerinin bittiğini biz de sizin gibi öğrendik. İnsanlar bu konuyu benimle niye ilişkilendiriyor anlamıyorum. Genç bir kadını ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi. Bu da insanların hoşuna gidiyor belli ki." dedi.



ARZU SABANCI: AYRILIĞA SEBEP GÖSTERİLMEM BENİ ÇOK ÜZÜYOR

Arzu Sabancı sözlerine şöyle devam etti: Her anne gibi evlatlarının mutluluğunu ve sevdiği insanlarla beraber olmalarını en çok isteyen kişi olarak beni ayrılığa sebep göstermeleri hem beni üzüyor, hem de bunu karşı tarafa yapılmış rencide edici bir saygısızlık olarak görüyorum. Yetişkin insanlar kendi ilişkilerini yaşarlar ve kendi kararlarını verirler. Biz annebabalar sadece onların mutlu olmalarını, sevdikleri kişilerle bir ömür geçirmelerini dileriz.



