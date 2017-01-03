Arz Kesintisi Ham Petrol Fiyatlarını Artırdı





Ham petrol fiyatları yeni yılın, Noel tatilinin ardından 3 Ocak Salı günü başlayan ilk işlem gününde son 18 ayın en yüksek seviyesini gördü.



Fiyatlar Brent tipinde yüzde 2'nin üzerinde olmak üzere 1.55 dolarlık artışla varil başına 58 dolar 37 senti buldu. Bu fiyat 2015 yılının temmuz ayından sonraki en yüksek seviye oldu.



Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise gün içinde 55.24 dolara kadar yükseldi



Fiyatlardaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile örgüte üye olmayan üreticilerin geçtiğimiz kasım ayında aldıkları üretimi kısma kararının 1 Ocak'ta uygulamaya geçecek olması özellikle etkili oldu.



OPEC ve aralarında Rusya'nın da yer aldığı OPEC dışı ülkeler 30 Kasım'da vardıkları anlaşmayla 2014 yılından itibaren hızla gerileyen petrol fiyatlarının yükselmesi amacıyla petrol üretimini günlük 1.8 milyon varil azaltma kararı almışlardı.



Auteur: euronews-tr



Tags: ham fiyatlarını petrol Arz artırdı Petrol sektörü OPEC kesintisi Gepost: 03 januari 2017