Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın Eşinden, Çocuk Evi'ne Ziyaret

Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın eşi Esma Doğanay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evi'nde yaşayan genç kızları ziyaret etti.



Doğanay, beraberinde Artvin Vali Yardımcısı Önder Coşğun'un eşi Raziye Coşğun ve Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'nin eşi Hacer Kocatepe ile ziyaret ettiği Çocuk Evi'nde kalan kızlarla sohbet etti.



Yetkililerden öğrencilerin durumları hakkında bilgi alan Doğanay, bu tür ziyaretleri sık sık gerçekleştireceğini söyledi.