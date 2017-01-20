Artvin Valisi Doğanay'dan, Çoruh Üniversitesine Ziyaret

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Çoruh Üniversitesini ziyaret etti.



Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman tarafından karşılanan Vali Doğanay, üniversite hakkında bilgi aldı.



Çoruh Üniversitesinin 17 Mayıs 2007 tarihinde kurulduğunu ve bugün yaklaşık 9 bin 500 öğrencinin eğitim ve öğrenim gördüğünü belirten Prof. Dr. Duman, üniversitenin kurulduğu günden itibaren hızlı bir gelişim ve değişim süreci içerisine girdiğini söyledi.



Artvin'in okur-yazar bakımından Türkiye'nin en önde gelen illerin başında geldiğini ifade eden Vali Doğanay ise "Üniversitenin her yönüyle gelişim ve değişim içerisinde olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu gelişim ve değişime büyük katkı sunan başta Rektör Prof. Dr. Duman olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Artvin bir eğitim ve turizm kenti olacaksa bunun en büyük destekçisi üniversitemiz olacaktır." dedi.