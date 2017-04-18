Artvin Valisi Doğanay'a Ziyaretler

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve DOKA Artvin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Berna Kiriş Turna'yı makamında kabul etti.



Ziyarette, DOKA Genel Sekreteri Adıyaman, kurumlarının faaliyetleri ve yürüttükleri projeler hakkında Vali Doğanay'a bilgi verdi.



Vali Doğanay da jansın Artvin'e sağladığı hizmetlerden dolayı Adıyaman'a teşekkür etti.



Ziyarette, Artvin'de yürütülen ve ilin kalkınmasına olumlu yönde katkı sağlayacak proje ve faaliyetlerin genel durumu ele alınırken, ilde mevcut proje ve faaliyetlere ek olarak yapılabilecek yeni eylem ve stratejiler konuşuldu.