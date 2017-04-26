Artvin Valisi Doğanay'a Ziyaret

Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı ziyaret etti.



Artvin Çoruh Üniversitesi'nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerle görüşmek için kente gelen Nesibova, Doğanay ile makamında bir araya geldi.



Vali Doğanay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ile Azerbaycan ülkelerinin geçmişe dayanan dostluk ve kardeşlik bağları var. Biz iki kardeş ülkeyiz. Kardeş ülkemizin öğrencilerini ilimizde misafir etmek bizleri mutlu ediyor." dedi.



Nesibova ise Azerbaycanlı öğrencilerle görüşmek, onların sorunlarını dinlemek ve problemlerinin çözümüne katkı sunmak amacıyla kente geldiğini belirterek, "Öğrencilerimizin sorunlarını ve taleplerini Artvin Valimiz ve Rektörümüze ilettim. Artvin'in değerli yöneticileri, öğrencilerimize her konuda yardımcı olacaklarını söyledi. Öğrencilerimizi kendi evlatları gibi görüyorlar." diye konuştu.



Öğrencilerin, Artvin'de okumaktan dolayı memnun olduklarını kendilerine ilettiğini aktaran Nesibova, "Bu durum bizleri de çok mutlu etti. Türkiye'de eğitim gören öğrencilerimizin okudukları illeri ziyaret ediyorum. Yarın da Ardahan iline gideceğiz." ifadelerini kullandı.



Ziyarette, karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.