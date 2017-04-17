Artvin Valiliğinden 'Eylem İzni' Açıklaması

Artvin Valiliği il genelinde yapılacak eylemlerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle 1 ay süreyle valilik ve kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığını açıkladı.



Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, "2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi, 2911 sayılı Kanun'un 17'inci maddesi, 5442 sayılı Kanun'un 11. maddesi hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 13/04/2017 tarihli ve 3801 sayılı yazısı gereği alınan karar doğrultusunda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, afiş, pankart, bildiri vb. türündeki tüm etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun Ek-1. maddesi kapsamında açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek olan oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösterinin yapılmasını bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi ile 17/04/2017 tarihinden geçerli bir ay süreyle il merkezinde il valiliğinden ilçelerde ise kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır" denildi. - ARTVİN