Artvin Ortaköy'de yangın 6 binadaki 14 daire yandı



Artvin'de merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde başlayan yangın çevredeki binalara sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Alev alan 3 katlı 6 binadaki 14 daire ve binaların altında ve çevresindeki 10 ahır ve samanlık yandı. Olayda can kaybı olmadı.



Edinilen bilgilere göre yangın saat 11.15 sıralarında, 3 katlı bir binada bulunan Sefer Çelik'e ait evde başladı. Neden kaynaklandığı henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü, kısa sürede çevredeki binalara da sıçradı. Yangına ilk müdahale köyün itfaiye aracıyla yapıldı ancak yetersiz kaldı. Artvin Belediyesi ve çevredeki ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2,5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yanan 6 binadaki 14 dairede oturanlar, binaların alt katında ve çevredeki ahırlarda bulunan besi hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı, evlerdeki bazı malzemeleri de dışarı çıkartarak kurtarmaya çalıştı. Olayda, alev alan binalardaki 14 dairenin yanısıra alt katlarda ve çevrede bulunan 10 ahır ve samanlık da yandı.



Yangının kontrol altına alınması sonrasında açıklamalarda bulunan Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Kara, saat 11.20'de ihbar gelmesi sonrasında harekete geçtiklerini belirterek, 'Yaklaşık 40 dakika içerisinde olay yerine ulaştık. 2,5 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldık' dedi, can kaybı olmamasının teselli olduğunu söyledi.



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Köyde yanan evlerden görüntüler



İtfaiye müdürü Kara'nın açıklamaları



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KJ: Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR DHA



(Tür: Yurt)