Artvin Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji ve yoğun bakım ünitesinin açılışı yapıldı.
Artvin Devlet Hastanesi'nde yeni hizmete giren Kardiyoloji Servisi ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılışını Artvin Valisi Ömer Doğanay, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili İsrafil Kışla, Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, Artvin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İrfan Akalın gerçekleştirdi.
6 tam teşekküllü koroner yoğun bakım yatağının bulunduğu Koroner Yoğun Bakım servisi ve 6 yataklı Kardiyoloji Servisi'nin açılışında konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, "İlimize gelen her hizmette emeği olduğu gibi bu hizmette de emeği olduğunu düşündüğüm İsrafil Bey'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye Genelinde olduğu gibi sağlık alanında ilimizde de ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunu bizim söylememize çok gerek yok, vatandaşımız zaten farkında. İçi boş olsun diyeceğim ama, Allah hastalarımıza ve doktorlarımıza şifa versin diyelim" dedi.
AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ise yaptığı konuşmada, "Yoğun bakım ünitesi çok büyük bir ihtiyaçtı. Vatandaşlarımız Milletvekili olarak bizi de devreye sokuyorlardı. Allah'a şükür devletimizin imkanları çok ama Artvin'e de yoğun bakım ünitesinin açılması güzel bir şey. İnşallah diş de Hastanesi bu yıl ihale edilir. Şimdi amacımız hastanemize bir anjiyo servisi. Bütün çabamız o" ifadelerini kullandı.
Kurdele kesilip açılış yapıldıktan hemen sonra AK Parti Milletvekili İsrafil Kışla ve Artvin Valisi Ömer Doğanay beraberindekiler ile birlikte Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ni ve Kardiyoloji Servisi'ni gezerek bilgi aldı. Kışla ve Doğanay bilgi alışverişinin ardından servis çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ARTVİN
Artvin Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ile Kardiyoloji Servisi'ne Kavuştu
Artvin Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji ve yoğun bakım ünitesinin açılışı yapıldı.
Artvin Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji ve yoğun bakım ünitesinin açılışı yapıldı.