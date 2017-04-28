Artvin'in Kitap Şeklindeki Kütüphanesi Büyük İlgi Görüyor

Artvin'in kitap şeklindeki kütüphanesi büyük ilgi görüyor

Çoruh Üniversitesi Artvin Şehir Yerleşkesi'nde inşa edilen masa üzerindeki simetrik üç kitap görünümündeki kütüphane görenlerin ilgisini çekiyor



ARTVİN - Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Şehir Yerleşkesi'nde inşa edilen masa üzerindeki simetrik üç kitap görünümündeki kütüphane görenlerin ilgisini çekiyor.

Mayıs ayında hizmete girmesi beklenen kitap şekilli kütüphane ile ilgili bilgiler veren AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kütüphanenin farklı illerdeki kütüphanelere de örnek olduğunu söyledi. Bir benzerinin Batman'da da inşa edileceğini öğrendiklerini kaydeden Tilki, kitap görünümünün yanı sıra etrafında dağılmış bir şekilde tasarlanan kırtasiye malzemeleriyle de kütüphanenin hoş bir görünüm sergilediğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan ve 4 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen 6 katlı kütüphanenin kaba işçiliğinin tamamlandığını ifade eden Rektör Tilki, 2 milyon lirası Ali Nihat Gökyiğit Vakfı tarafından karşılanan kütüphanenin toplam maliyetinin ise ortalama 12 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin okuma oranın en yüksek illerinden biri olan Artvin'de tasarlanan kitap şekilli kütüphanenin sadece Çoruh Üniversitesi'ne değil Artvin halkına da hizmet vereceğini kaydeden Tilki "Üniversite kütüphanemiz öncelikle üniversite öğrencilerine hizmet etmek amacıyla oluşturuldu fakat biz Artvin Valiliği ile protokol imzalayıp Artvin'deki vatandaşlarımız ve Artvin'deki öğrenci kardeşlerimizi de buradan faydalandırmak istiyoruz. Bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin içerisinde çok amaçlı konferans salonunun yer aldığını ve engelli vatandaşların da kolaylıkla Kütüphaneden faydalanmaları için dizayn edildiğini ifade eden Tilki "Kütüphanemizin en önemli özelliği, özellikle engelli kardeşlerimize hizmet edecek şekilde planlanmış olmasıdır. Görme engelli ve fiziksel engelli tüm kardeşlerimizin hizmetini orada karşılamayı düşünüyoruz" dedi.