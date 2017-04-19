Artvin'in Ardanuç İlçesinde Genç Çiftçi Projesi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Genç Çiftçi Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yücel Gerdan, Ardanuç Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Şemsettin Pombe, Artvin İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Talip Işık ve Artvin İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Azam Demirci, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.



İlçe Müdürü Yücel Gerdan, Ardanuç İlçe Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında kısa bir sunum yaptı. Sunum sonunda 2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ardanuç çiftçilerine 6.449.747,00 TL desteğin hibe olarak verildiğini dile getirdi. Tarımla ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğunu, bunun da ancak çiftçilerin Müdürlük personeli ile temasa geçerek veya bizzat İlçe müdürlüğüne giderek önlenebileceğini dile getiren ilçe müdürü Gerdan doğru bilgiye ancak bu şekilde ulaşılabileceğini ifade etti.



Genç Çiftçi Projesinin bölgede istihdama katkı sağlayacağını söyleyen Gerdan, proje dosyalarının bağlı oldukları İlçe Müdürlüklerine şahsen teslim edileceğini, başvuruların ise 5 Mayıs Cuma günü mesai saati bitiminde sona ereceğini sözlerine ekledi. Daha sonra Veteriner Hekim Ümit Yarar Genç Çiftçi Projesi hakkında sunum yaptı. Ayrıntılı bir şekilde projeyi anlatan Yarar, "Proje için ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, daha önceden bakanlığın diğer hibe programlarından faydalanmış olmamak şartı arandığını belirtip "Projede dikkat çeken bir detay ise, köye dönüş yapacak gençlerimizin 15 adet büyükbaş ve 50 adet küçükbaş hayvandan daha fazla hayvanları bulunması durumunda küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık programlarından, 50 adet arılı kovanı bulunan yetiştiricilerimizin ise arıcılık ile ilgili hibe desteklerinden faydalanamıyor olmalarıdır. Ayrıca eşleri çalışan genç çiftçilerimizde projeden yararlanamamaktadır. Başvuru yapacak gençlerimizin tavsiye projelerden birini seçerek başvurmaları ve hibenin son aşamasında yatırımın yapılacağı köy, ilçe veya kırsal alana ikametlerini aldırmaları gerekiyor" dedi.



Sunum sonunda bir genç çiftçinin müracaatı yapılarak görsel olarak nasıl yol izleyecekleri anlatıldı. Toplantı Ardanuç İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ardanuç Halk Eğitim Müdürlüğü ve Artvin İŞ-KUR Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlenen "Arı Yetiştiriciliği", "Süt Hijyeni" ve "Süt Sığırı Yetiştiriciliği" konularında verilen kurslara katılanlara sertifikaları verilerek sona erdi. - ARTVİN