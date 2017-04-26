Artvin İl Yatırım Destek ve Tanıtım Kurulu 2. Dönem Toplantısı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DAKA) Artvin Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan "Artvin İli Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi" kapsamında oluşturulan 2017 yılı Eylem Planı çerçevesinde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Kurulu 2. dönem toplantısı gerçekleşti.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DAKA) Artvin Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan "Artvin İli Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi" kapsamında oluşturulan 2017 yılı Eylem Planı çerçevesinde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Kurulu 2. dönem toplantısı gerçekleşti.
Artvin Valisi Ömer Doğanay başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü "Turizm Konseyi", Ticaret ve Sanayi Odası "Yöresel Ürünler Envanteri" ve Orman Bölge Müdürlüğü "Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanteri" konularında sunumlar yapıldı.
Bir sonraki toplantıya kadar hangi kurum ve kuruluşlar ile hangi faaliyetlerin tamamlanabileceği gibi hususlar üzerinde durularak bu kapsamda yapılması gerekenler belirlendi.
Toplantı sonunda, İl Yatırım Destek ve Tanıtım Kurulu 3. dönem toplantısının mayıs ayı içinde Şavşat ilçesinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Toplantıya, Artvin Belediye Başkanlığı, AÇÜ Rektörlüğü, İl Özel İdaresi, İl Defterdarlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Artvin Ziraat Odası, Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Artvin Yatırım Destek Ofisi yetkilileri katıldı.