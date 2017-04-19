Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Artvin İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı ikinci dönem toplantısı gerçekleştirildi.



Vali Ömer Doğanay başkanlığında, Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Mehmet Ali Öztürk, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının başkanları katıldı.



Vali Doğanay, burada yaptığı konuşmada, Artvin'de 2017 yılı ikinci dönem itibariyle yatırımcı kuruluş dönem raporları üzerinde yapılan değerlendirmeler sonunda toplamda 222 projenin uygulandığını söyledi.



Doğanay, şöyle devam etti:



"İlimize tahsis edilmiş ve yüzde 10'nun harcandığı 1,1 milyarlık liralık ödeneğin oransal dağılımına bakıldığında yüzde 55,9'u baraj ve HES, yüzde 4,5'i il ve devlet karayolu, yüzde 9,4'ü il özel idaresi, yüzde 5,4'ü enerji nakil hatlarının tahsisi edilmesi, yüzde 5,4'ü milli eğitim, yüzde 2,4'ü yükseköğretim, yüzde 2,2'si gençlik ve spor hizmetleri, yüzde 2,6'sı ormancılık ve milli parklar, yüzde 6,7'si tarım ve hayvancılık, geri kalan yüzde 5,5'lik oranında diğer alanlarda uygulanan projelerde harcanmıştır. Uygulanan 222 adet projenin 18'i dönem sonu itibariyle tamamlandı. 153'ünün çalışmaları devam ediyor, 47'si ihale aşamasında, 4'ü ise henüz başlanmadığı görülüyor."



Köydes Projesi kapsamında da 2005-2016 yılları arasında Artvin'e 253 milyon 691 bin lira ödenek tahsis edildiğini dile getiren Doğanay, bu dönemde uygulamaya alınan 2 bin 469 adet projenin tamamlandığını ifade etti.



Yaklaşık 2 saat süren toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin yürütülen projeler hakkında bilgi vermesinin ardından sona erdi.