Artvin Evini De, Birikimini de Kaybetti

Evini de, birikimini de kaybetti



ARTVİN'de merkeze bağlı Ortaköy'de alevler içinde kalan 14 evin kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlanan yangının mağdurlarından 67 yaşındaki Süleyman Yıldırım'ın kasada sakladığı 20 bin lira değerindeki 100 liralık banknotlar yanarak kullanılamaz hale geldi, 32 çeyrek altın ve 3 bilezik de eridi.



Ortaköy'de önceki gün öğle saatlerinde Sefer Çelik'e ait evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü, çevredeki binalara da sıçradı. Köye ait itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, daha sonra Artvin Belediyesi ve çevredeki ilçelerden gelen itfaiye araçlarının da müdahalesi ile yaklaşık 2.5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 6 binadaki 14 daire ile binaların altında ve çevrede bulunan 10 ahır ve samanlık yandı.



EVİNİ DE, KASADA SAKLADIĞI BİRİKİMİNİ DE KAYBETTİ



Evi yanarak kullanılamaz hale gelen köy sakinlerinden Süleyman Yıldırım, yangının tamamen söndürülmesi sonrasında, birikimlerini sakladığı 200 kiloluk çelik kasayı arkadaşlarının yardımıyla güçlükle evinden çıkarttı. Emekli olan ve çiftçilik yaparak geçinmeye çalışan Süleyman Yıldırım'ın balyozla kırarak açabildiği kasada bulunan 20 bin lira değerindeki 100 liralık banknotların yanarak kullanılamaz hale geldiği, 32 çeyrek altın ve 3 altın bileziğin de eridiği ortaya çıktı. Birikimlerini hırsızlardan korumak için kasa aldığını anlatan yangın mağduru Süleyman Yıldırım, ? Hırsızlardan korunmak için kasa aldık ama yangına fayda etmedi ö dedi.



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Süleyman Yıldırım'ın görüntüsü



Yanan paraların görüntüleri



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Haber-Kamera: AdeM GÜNGÖR / ARTVİN (DHA)



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(Tür: Yurt)