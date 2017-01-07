Artvin Ekonomisi Butko Zeytini ile Yeniden Canlanacak

Orman ve Su İşleri Artvin Bölge Müdürlüğü Artvin merkez, Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde yöreye özgü 'Butko Zeytini' ormanları oluşturarak 49 yıllığına vatandaşlara gelir getirmesi için teslim edecek.



Artvin'de doğal olarak yetişmekte olan ve dünyada zeytin yağında üstün lezzet ödülünü almış, ilk Türk zeytini olan Artvin Butko zeytini Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından "Gelir Getirici Meyve Ağaçlandırma Projeleri" kapsamında, zeytin yetişmesine uygun olan ormanlık alanlarda yetiştirmek amacıyla, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından önce hazırlanan seralarda çoğaltılarak, Orman İşletmeleri'ne ait alanlara dikildi. 3 yıl sürecek zorlu bakımın ardından ise zeytin ağaçları köy halkına kura ile dağıtılacak.



Konuyla ilgili olarak İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Artvin Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu '5000 Köye 5000 Orman, Gelir Getirici Tür Yetiştirme' programı kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Artvin'de orjin bir tür olan Butko Zeytini ile orman köylülerini yerinde kalkındırmak ve refah seviyelerini arttırmak adına çalışma yaptıklarını söyledi. Gurbetoğlu "25 Bin fidan üretmeyi hedefliyoruz ve bu çalışmalarımızı sonlandırmak üzereyiz. Orman arazisinde dikimleri gerçekleştireceğiz. Bunların 3 yıl boyunca bakımlarını yaptıktan sonra sertifikayla orman köylülerine vereceğiz, orman köylüleri bunun gelirlerinden faydalanacak" dedi.



Yusufeli Barajı ile yok olan zeytin bahçeleri yeniden oluşturulacak



Projenin pilot köylerinden biri olan Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent Köyü muhtarı Selehattin Satır da proje ile ilgili yaptığı açıklamada "Artvin Butko Zeytini'nin yörede yeniden büyük ölçekte üretimi yapılacak. Çünkü baraj dolayısıyla yaklaşık 800 dönüm zeytin arazimiz istimlak oldu. Zemin müsait olmadığı için vatandaşın el ile yer yapması mümkün olmuyor. Bu yüzden Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait makina yardımı ile açılacak olan hendeklere 2 bin 500 adet daha Zeytin fidanı dikilmesi düşünülüyor. Bu çalışmalara ben ve çevre köylerde destek veriyoruz. Tabi bunu dikmek bir çaba istiyor. Bunun sulaması var, bunun bakımı var bunları bölge müdürlüğümüz üstlenmiş ve yapıyor" diye konuştu. - ARTVİN