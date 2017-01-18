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Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-2 Yapım İhalesi
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Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-2 Yapım İhalesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tahmini bedeli 19,6 milyon lira olan Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-2 yapım ihalesine, 11 milyon 772 bin lirayla en düşük teklifi AHM Mühendislik San. ve Tic. AŞ - İnpema İnşaat Pet. Mak. En. Doğalgaz Isı Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-2 Yapım İhalesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tahmini bedeli 19,6 milyon lira olan Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-2 yapım ihalesine, 11 milyon 772 bin lirayla en düşük teklifi AHM Mühendislik San. ve Tic. AŞ - İnpema İnşaat Pet. Mak. En. Doğalgaz Isı Sistemleri Tic. Ltd. Şti. ortaklığı verdi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Özyol'un komisyon başkanlığını yürüttüğü ihalede, önce istekli 6 firmanın teknik ve mali teklif zarfları açılarak incelendi.

İncelemede, 6 firmanın idari şartnamede istenilen belgeleri sundukları belirlenirken Vemak İnşaat Taahhüt Mak. San. ve Tic. AŞ'nin mali teklif yerine teşekkür mektubu ilettiği kaydedildi.

Yaklaşık 630 günde tamamlanması öngörülen, 32 bin 673 metre uzunluğunda 10 inç çapındaki doğalgaz çelik boru hattı sisteminden oluşacak Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-2 yapım ihalesinde en düşük teklifi, 11 milyon 772 bin 72 lira lirayla AHM Mühendislik San. ve Tic. AŞ - İnpema İnşaat Pet. Mak. En. Doğalgaz Isı Sistemleri Tic. Ltd. Şti. ortaklığı verdi.

Diğer firmalar ve verdiği teklifler ise şöyle:

Ana-Kent Planlama Yapı Yatırım Tekn. Danışmanlık Turz. En. San. ve Tic. AŞ - Çolakoğlu İnşaat Turz. ortaklığı : 12 milyon 441 bin 212 lira 75 kuruş

Arda Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti : 15 milyon 998 bin 976 lira 30 kuruş

Özsoy Mühendislik Tic. AŞ : 16 milyon 488 bin lira

Setyol Sanayi Tesisleri İma. Mak. İnş. Taah. ve Tic. LTD : 18 milyon 488 bin 944 lira.

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