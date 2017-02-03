Artvin Devlet Hastanesine Kardiyoloji Servisi Açıldı

Artvin Devlet Hastanesi'nde 12 yatak kapasiteli Koroner Yoğun Bakım ve Kardiyoloji Servisi hizmete açıldı.



Servisin açılışında düzenlenen programda konuşan Vali Ömer Doğanay, Türkiye'de sağlık hizmetlerinde son yıllarda büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, Artvin'de de sağlıkta gerek fiziki gerekse tıbbı hizmetlerde önemli hizmetler sunulduğunu söyledi.



Vatandaşların da bu hizmetleri görerek memnuniyetlerini dile getirdiğini ifade eden Vali Doğanay, "Koroner Yoğun Bakım ve Kardiyoloji Servisinin ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu üniteye vatandaşlarımız ihtiyaç duymazlar. Hastanede ve bu serviste görev yapan başta doktorlarımız olmak üzere bütün personelimize görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." diye konuştu.



Sırada anjiyo servisi var



AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla da servisinin açılmasıyla birlikte çevre illere yapılan sevklerin artık yapılmayacağına işaret ederek, "Hopa, Arhavi, Şavşat Devlet Hastaneleri yeni hizmet binalarına kavuştu. İlimizde gerekli olan yoğun bakım servisinin açılması hastalarımızın başka illere sevk edilmesini önleyecek. Bu konuda oldukça mutluyuz. Artvin Devlet Hastanesi bünyesinde bir anjiyo servisine ihtiyaç var. İnşallah önümüzdeki sürçe de bu servisini de ilimize kazandırmak istiyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından Vali Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili Kışla ile diğer protokol üyeleri servisin açılışını yaptı.



Açılışa, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu, İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç ile hastane personeli de katıldı.