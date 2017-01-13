Artvin'den Halep'e Yardım Tır'ları Yola Çıktı

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya ile Halep için yardım toplandı.



Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan yardımlar görevliler tarafından kategorilere ayrılarak paketlenirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim yaptığı açıklamada "Yaklaşık 25 gün önce başladık bu yardım kampanyamıza. Beklediğimizin çok çok üstünde bir teveccüh oldu. Biz 1 TIR doldurabilirmiyiz diye düşünüyorduk ama 2 TIR doldu. En az 1 TIR daha malzeme var onu nasıl göndereceğiz onu düşünüyoruz. Hava çok soğuk biz burada üşüyoruz, empati kuruyoruz orada açlık çeken, zorluk çeken ve üşüyenleri daha iyi anlıyoruz. O yüzden bu soğuk günde göndermek de bizim açımızdan bir isabet oldu. İnşallah amacına ulaşır ve orada üşüyen bir kardeşimizi biz Artvin olarak ısıtmış oluruz" ifadelerini kullandı.



Daha sonra TIR'larla doldurulan yardımlar Artvin'den Halep'e gitmek üzere yola çıktı. - ARTVİN