Artvin'deki Yangın

Artvin Valisi Ömer Doğanay, il merkezine bağlı Ortaköy'de meydana gelen ve 8 evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin devlet olarak yangından etkilenen vatandaşların yaralarını en kısa sürede saracaklarını bildirdi.



Vali Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın sonrası yapılan çalışmalarda vatandaşların zararlarının tespit edilmeye çalışıldığını söyledi.



Yangından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Doğanay, şöyle konuştu:



"Devlet olarak yangınzede vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Yangın haberini alır almaz bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde takip ettim. Ekiplerimizin olağanüstü özverili çalışmaları neticesinde yangın güçlükle de olsa kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Devlet olarak, yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını kısa sürede saracağız. Bundan hiçbir vatandaşımızın en ufak bir endişesi olmasın."



Evsiz kalan vatandaşlara yönelik temel ihtiyaçlar olmak üzere maddi ve manevi yardımı yapmaya başladıklarını anlatan Doğanay, "İlk etapta valiliğimizin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfınca evsiz kalan vatandaşlarımızın gıda, giysi ve battaniye gibi temel ihtiyaçlarını anında karşıladık. Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız. En kısa sürede yeni evlerine kavuşmaları için şimdiden çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.