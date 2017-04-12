Artvin'de Yangın

Yusufeli ilçesine bağlı Demirköy'de çıkan yangında 3 katlı bir ev, ahır, ambar ve samanlık kullanılmaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirköy'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangının kısa sürede büyümesi sonucu Yusuf, Mehmet ve Dursun Çakmaklı'ya ait 3 katlı ev ile ahır, samanlık ve ambar yanarak, kullanılamaz hale geldi.



Yusufeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.



Yangında, her hangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.