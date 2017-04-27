Artvin'de Vakfın Programına Protesto: 12 Gözaltı

Artvin'de Ensar Vakfı Şubesinin düzenlediği programı protesto ederek, programın yapıldığı salona girmeye çalışan 12 kişi gözaltına alındı.



Ensar Vakfı Artvin Şubesinin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlediği Ramazan Kayan'ın "Nebevi bir eylem davet"' isimli programı, bir grup tarafından protesto edilmek istendi. Program devam ettiği sırada binanın kapısına gelen bir grup genç, slogan atmaya başladı. İçeriye girmeye çalışan protestocu gruba polis müdahale etti. Protestocu grup kısa sürede etkisiz hale getirilerek, gruptan 12 kişi gözaltına alındı. - ARTVİN