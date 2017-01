Artvin'de Uyuşturucuyla Mücadele

Artvin'de bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele kapsamında İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve İl Tütün Kontrol Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Artvin Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali Ömer Doğanay başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Vekili Erkan Yazan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç ve kurul üyelerinin tamamı katıldı.



Vali Doğanay, yaptığı konuşmada, uyuşturucunun aile, toplum ve insanlığın en büyük belası olduğunu söyledi.



Artvin'in bu konuda iyi bir noktada olduğunu kaydeden Doğanay, "Artvin sevindirici rakamlara sahip. Bu demek değildir ki bu mücadeleden vazgeçeceğiz. 100 kişininki de can bir kişininki de can. Bir kişi bile olsa mücadelemiz devam edecek. Topluma ve kurumlara düşen görevler var ama asli görev ailelere ve sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Gerek emniyet, gerek jandarma, gerekse Sağlık Müdürlüğü olarak yasal görevlerimizi yapacağız. Asıl bu mücadelede başarının birebir çalışma ile olacağına inanıyorum." diye konuştu.



İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç ise bağımlılık yapan maddeler konusunda toplumun her kesimini bilgilendirmek ve korumak amacıyla yürüttükleri faaliyetler hakkında slayt sunumu eşliğinde bilgi verdi.



Geçen yıl il genelinde toplam 99 madde bağımlısı tespit ettiklerini belirten Güleç, "Her bir madde bağımlısı ile en az üç kez bireysel görüşmeler yapıldı. Madde bağımlıları hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca sigara, alkol ve madde bağımlılığı konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde toplumun her kesimine 22 bilgilendirme semineri düzenlenerek toplam 718 kişiye ulaşıldı." dedi.



Güleç, madde bağımlılığı konusunda 2016 yılında jandarma bölgesinde 8 farklı olayda 14, polis bölgesinde ise 14 farklı olayda toplam 23 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını da kaydetti.