Artvin'de "Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve İl Tütün Kontrol Kurulu Toplantısı"...

Artvin'de bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele kapsamında 'İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve İl Tütün Kontrol Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.



Artvin Valisi Ömer Doğanay başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Artvin Belediye Başkan Vekili Erkan Yazan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç ve kurul üyelerinin tamamı katıldı.



Yaptığı konuşmada, uyuşturucunun aile, toplum ve insanlığın en büyük belası olduğunu söyleyen ve Artvin'in bu konuda iyi bir noktada olduğunu kaydeden Vali Doğanay "Artvin sevindirici rakamlara sahip. Bu demek değildir ki bu mücadeleden vazgeçeceğiz. 100 kişininki de can bir kişininki de can. Bir kişi bile olsa mücadelemiz devam edecek. Bir kişinin dahi bu illetten kurtulması için elimizden geleni yapacağız. Topluma ve kurumlar düşen görevler var ama asli görev ailelere ve sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Biz gerek emniyet, gerek jandarma, gerek sağlık müdürlüğü olarak yasal görevlerimizi yapacağız. Asıl bu mücadelede başarının birebir çalışma ile olacağına inanıyorum. Hem milli eğitim, hem müftülük çalışanlarımıza da büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu zehir tüccarlarının hedefinde genç kitle var. Gençlerimizi madde bağımlılığından korumak, hem kamunun, hem sivil toplumun hem de birey olarak vatandaşların görevidir. Bu illetle toplum olarak mücadelemize devam edeceğiz." dedi.



İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç ise, bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelede tüm ülkelerde üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.



Güleç, ilde kamu kurum ve kuruluşlarının bağımlılık yapan maddelerden başta gençler olmak üzere toplumun her kesimini bilgilendirmek ve korumak amacıyla yürüttükleri faaliyetler hakkında slayt sunumu eşliğinde bilgi verdi.



2016 yılında il genelinde toplam 99 madde bağımlısı tespit ettiklerini belirten Güleç, "Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 2016 yılı içerisinde il genelinde 99 madde bağımlısı tespit edildi. Söz konusu her bir madde bağımlısı ile en üç kez bireysel görümeler yapıldı. Madde bağımlıları hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca sigara, alkol ve madde bağımlılığı konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde toplumun her kesimine 22 bilgilendirme semineri düzenlenerek toplam 718 kişiye ulaşılmıştır" diye konuştu.



Güleç, ayrıca, madde bağımlılığı konusunda 2016 yılı içerisinde jandarma bölgesinde 8 farklı olayda 14 şahıs, polis bölgesinde ise 14 farklı olayda toplam 23 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını da kaydetti. - ARTVİN