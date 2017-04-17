Artvin'de Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı Düzenlenecek

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Bisiklet Temsilcisi Erkan Akçelik'i makamında kabul etti. Ziyarette Akçelik, Artvin'de uluslararası bisiklet yol yarışını 15-16-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenleyeceklerini söyledi.



Yarışları Artvin Valiliği, Bisiklet Federasyonu, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Bisiklet Temsilciliği'nin organizasyonu ile gerçekleştirileceklerini ifade eden Akçelik, "Uluslararası yarışlara yaklaşık 250 sporcunun katılacağını ümit ediyoruz. 3 etaplı bisiklet yol yarışlarımız uluslararası düzeyde olup dostluk ve barışın simgesi olarak Gürcistan, Kıbrıs ve Türkiye'den sporcular yarışlara katılacak. Borçka-Artvin 34 kilometre, Borçka-Ardanuç 66 kilometre ve Rize-Fındıklı- Sarp Sınır Kapısı 75 kilometre olmak üzere toplam 3 etaptan oluşacak" dedi.



Sporcuların toplam 175 kilometrelik parkurda mücadele edeceğini, yarışlar sonunda dereceye girenlere toplam 8 bin 250 TL para ödülü ile madalya verileceğini kaydeden Erkan Akçelik, sporseverleri ve tüm Artvinlileri yarışları izlemeye davet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doğanay ise, yarışları çok önemsediklerini ve kentin tanıtımına büyük katkı sunacağına inandığını belirterek, valilik olarak gereken her türlü maddi ve manevi desteği vereceklerini söyledi. - ARTVİN