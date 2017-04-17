Artvin'de Uluslararası Bisiklet Yarışı Düzenlenecek

Artvin'de, uluslararası bisiklet yol yarışı düzenlenecek.



Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Bisiklet İl Temsilcisi Erkan Akçelik'i makamında kabul etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doğanay, düzenlenecek yarışları çok önemsediklerini belirterek bunun kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ve her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.



Artvin Bisiklet İl Temsilcisi Akçelik de kentin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek olan uluslararası bisiklet yol yarışının 15-16-17 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleşeceğini söyledi.



Yarışların, Artvin Valiliği, Bisiklet Federasyonu, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Bisiklet Temsilciliği organizasyonuyla gerçekleştirileceğini aktaran Akçelik, yaklaşık 250 sporcunun katılacağını belirtti.



Akçelik, 3 etaplı yarışlara Gürcistan, Kıbrıs ve Türkiye'den sporcuların katılacağını belirterek, "Borçka-Artvin 34 kilometre, Borçka-Ardanuç 66 kilometre ve Rize Fındıklı- Sarp Sınır Kapısı 75 kilometre olmak üzere toplam 3 etaptan oluşacak." dedi.



Sporcuların toplam 175 kilometrelik parkurda mücadele edeceğini aktaran Akçelik, dereceye giren sporculara toplam 8 bin 250 lira para ödülü verileceğini de sözlerine ekledi.