Artvin'de Turizm Haftası Etkinlikleri

Artvin'de 41.Turizm Haftası kapsamında konferans düzenlendi.



Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Artvin'in alternatif turizm sektörlerine sahip olduğunu belirtti.



Gümüş, tarihin doğa ile kucaklaştığı ilde farklı medeniyetlerin kalıntılarının kültür turizminin zenginleşmesini sağladığını belirterek, "Bunun sonucu arkeolojik kalıntısı, dini yapıları, folklor değerleri, halk oyunları sanatları, yemek kültürü, festival ve şenliklerle zengin bir turizm potansiyeline sahiptir." dedi.



Kurumlarının öncelikli hedefleri gençlere turizmi anlatmak tanıtmak ve turizm konusunda gençleri teşvik etmek olduğunu vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:



"Bu nedenle bu seneki turizm haftası programlarını düzenlerken öncelikle turizm sektörünün temsilcilerine öğrencilere turizm sektörü konusunda konferans vererek turizm mesleği konusunda bilgilendirmektir. Ümit ediyorum ki Artvin, önümüzdeki yıllarda Türkiye turizmine damga vuracaktır."



Gümüş'ün konuşmasının ardından beraberinde Çoruh Üniversitesi Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Anıl Akay, sektör temsilcilerince öğrencilere yönelik turizm mesleği konulu sunum yaptı.



Etkinliğe, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Artvin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Kurtul Özel ile öğrenciler katıldı.