Artvin'de Tünel İnşaatında Çalışan İşçiden 3 Gündür Haber Alınamıyor

Artvin'de tünel inşaatında çalışan işçiden 3 gündür haber alınamıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel şantiyesinde çalışan işçi Kürşat Kalkan'dan 3 gündür haber alamayan yakınlarının çağrısı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı



ARTVİN - Artvin'de özel bir şirkete ait tünel şantiyesinde çalışan Kürşat Kalkan'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Artvin-Yusufeli karayolu 10. Km'de bulunan tünel şantiyesinde çalışan 28 yaşındaki Kürşat Kalkan'dan geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana haber alamayan baba Ahmet Kalkan ve akrabaları yaşadığı Erzurum'un Olur ilçesinden oğlunun Artvin'de çalıştığı şantiyeye geldi. Şantiye yakınlarında kaybolduğunu düşündükleri Kürşat Kalkan'ı arayan akrabaları bir ize rastlayamayınca, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na müracaat etti.

Jandarmanın talebi üzerine Artvin İl AFAD Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlatırken, Kalkan'ın çalıştığı şantiyenin hemen yan tarafında bulunan baraj gölünde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Drone yardımı ile baraj gölünün üzerini ve etrafı taranırken, dalgıçlar tarafından da baraj gölünün içerisi detaylı bir şekilde arandı. Yapılan aramalara rağmen Kalkan'ın hiçbir izine rastlanamadı.

(HFD-ÖS-Y)