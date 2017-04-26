Artvin'de Teog Sınavına 2 Bin 61 Öğrenci Katıldı

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına (TEOG) il genelinde 2 bin 61 öğrencinin katıldığını söyledi.



Kahveci, yaptığı açıklamada, iki gün sürecek olan TEOG sınavının il genelinde 58 sınav merkezinde, 213 salonda gerçekleşeceğini belirtti.



İkinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumunun sorunsuz şekilde tamamlandığını aktaran Kahveci, perşembe günü yapılacak ikinci oturumda ise Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularının yer alacağını kaydetti.



Öğrencilerin ikinci oturuma hazır olduğunu belirten Kahveci şunları kaydetti:



"Sekiz yıllık çabanız ve planlı çalışmalarınız sonucunda umuyorum ki hepiniz kendi ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda tercih edeceğiniz ortaöğretim kurumlarına yerleşeceksiniz. Bu sınav sizin için bir engel değil yeni başlangıçlara adım attığınız önemli bir basamaktır.



Sizleri geleceğin aydınlık yarınlarına ulaştırmak gayesiyle çıktığımız bu yolda elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Umuyorum ki sizler de bu sınavdan yüz akıyla çıkarak azimli ve kararlı bir şekilde öğrenim hayatınıza devam edeceksiniz. Unutmayın ki yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilenlere aittir."