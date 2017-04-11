Artvin'de Tarım Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Artvin'de, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklemesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.



Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kültür Kongre Merkezinde yapılan toplantıya AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AK Parti Artvin İl Başkanı Erkan Balta, Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal, birlik başkanları ve çiftçiler katıldı.





Programda konuşan Kışla, tarımla alakalı yapılan çalıştayların olumlu sonuçlarını gördüklerini belirterek, tarımsal destekler kapsamında son etapta kente 42 milyon liralık proje desteği alındığını söyledi.





Artvin'in geleceğinde tarım sektörünün önem arz ettiğini dile getiren Kışla, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda da hayvancılık, su ürünleri, arıcılıkla ilgili çalıştaylar yaptık. 22 Nisan'da Ormancılıkla ilgili çalıştay yapacağız. Artvin'e ekstra ne yaparsak hem üretici için hem Artvin için önemlidir. Bunun faydasını 11. etapta gördük. 9'uncu etapta 5 milyon 400 bin lira hibe almışız. 10'uncu etapta 4 milyon 600 bin hibe almışız. 11'inci etapta ise 72 projenin 72'side kabul edilerek 42 milyon lira hibe almışız. Hükumetimiz ve Tarım bakanımızdan Allah razı olsun. 20 yılda bir memurun alacağı ücreti bir projede bir vatandaşımıza devletimiz hibe veriyor."



Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dernek Başkanı Talip Işık ise Artvin'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayının azalmasının en önemli nedenleri arasında göç olduğunu savundu.



Göçün tersine dönmesinin zamanının geldiğini kaydeden Işık, "Köylerimizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın çoğu yaşlı nüfus. Genç çitçi projesiyle genç nesilde hayvancılık ve tarım sektörüne dahil olmaya başladı. Bu sayıyı daha çok artırmamız lazım." dedi.



Konuşmaların ardından birlik başkanları ve yönetim kurulu üyeleri söz alarak saha da karşılaştıkları sorunları dile getirdi.