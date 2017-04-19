Artvin'de tarihi köyde yangın

Çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, 14 aile çıkan yangında mağdur oldu



ARTVİN - Artvin merkeze bağlı tarihi ahşap evlerin olduğu Ortaköy (Berta) köyünde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.30 sıralarında Sefer Çelik'e ait ahşap evde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle Çelik'in evinde çıkan yangın kısa sürede komşu evlere de sıçradı. Hızla büyüyen yangın 14 ailenin yaşadığı toplam 6 evde büyük maddi hasara yol açarken, yangını fark eden ev sahipleri büyük baş ve küçük başlarını ahırdan çıkararak yangının çıktığı bölgeden uzaklaştırdı. Evin içerisinde kalan malzemeler de kurtarılmaya çalışılırken, ev sahipleri yangından çıkarmak istedikleri paralarını almak için alevlerin arasına dalınca komşuları tarafından güçlükle ikna edildi.

Alevlerin arasında para ve ziynet eşyalarını kurtarmaya çalıştılar

Yangında 15 bin TL parasının yandığını dile getiren 65 yaşındaki Muhammet Yıldırım parasını kurtarmak için bir anda alevlerin arasına daldı fakat komşuları tarafından yanan evden dışarıya çıkartıldı. 67 yaşındaki ağabeyi Süleyman Yıldırım ise içerisinde altınları ve parası olduğu kasanın yanmadığını umut ettiğini dile getirerek "Hiçbir şekilde hiçbir şey kurtaramadım. İçeride kasam vardı. İçinde 30 bin TL'nin üzerinde param, altınım vardı. Tek tesellim kasanın yanmaması" ifadelerini kullandı.