Artvin'de Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Düzenlendi

Artvin'de, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu çalıştay gerçekleştirildi.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Artvin Belediye Başkan Vekili Erkan Yazan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur katıldı.



Çalıştayda konuşan Vali Doğanay, kentte kamu yatırımları düzeyinde özel sektör yatırımının olmadığına işaret ederek, bu tarz çalıştayların özel sektörün yatırımlarının önünü açacağına inandığını söyledi.



Daha önceden yapılan buna benzer organizasyonların faydasının görüldüğünü anlatan Doğanay, "Toplantında konuşulanların sözde kalmayıp somut çıktılarının olacağından eminim. Artvin'den bir şey olmaz zihniyeti bu ile en büyük ihanettir. Kim bu cümleyi söylüyorsa Artvin'e en büyük ihaneti o yapmıştır. Bu toplantılar bu zihniyet değişimini sağlayacaktır." diye konuştu.



AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ise Artvin'de kamu yatırımları adına çok şeyler yapıldığını vurgulayarak, "Artvin'de ulaşımda biraz sıkıntımız var ama okul, hastane, üniversite, kaymakamlık binaları, spor tesisleri gibi pek çok yatırım yapıldı. Bunlar yapılıyor okul yapmışız öğrenci yoksa hastane yapmışız insan yoksa bir önemi kalmaz. Eğer buradan göçü durduramazsak, istihdam sağlayamazsak, yaptığımız kamu yatırımlarının çoğu yarın atıl kalır." ifadelerini kullandı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur da su ürünleri yetiştiriciliğinin Artvin'de potansiyeli en yüksek tarım kolu olduğunu bildirdi.



Çalıştayda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinatörü Kubilay Akalın planlanan tarımsal faaliyetlerin hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalara değindi.