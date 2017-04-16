Artvin'de Oy Verme İşlemi Başladı

Türkiye'nin en doğusunda bulunan illerden olan Artvin ilinde halk oylaması için sabah saat 7: 00 itibari ile oy kullanma işlemleri başladı.



Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan, anayasa değişikliğinin Halk Oylaması için Artvin Merkez dahil olmak üzere Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul, Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde 127 bin 944 seçmenin oy kullanabileceği toplamda 608 sandık bulunuyor. Seçmenler sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkarak oy kullanacakları sandıklara gelmeye başladı. Saat 7 itibariyle sandıkların açılmasıyla başlayan, oy verme işlemi saat 16: 00'da son bulacak. - ARTVİN