Artvin'de Okullar Arası "Robotik Yarışma" Yapıldı

Artvin'de, okullar arasında "robotik yarışma" düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Artvin Eğitimde Teknolojiyi Kullanıyor Projesi kapsamında Kazım Karabekir Anadolu Lisesi spor salonunda düzenlenen yarışmada, öğrencilere algoritma becerileri kazandırmak ve alternatif düşünme yöntemlerini öğretmenin amaçlandığı bildirildi.



Öğrenciler, yarışmada jüri heyetinin verdiği talimatı kontrol ettikleri robotlara kodlamaya çalıştı.



Yarışmada, Hopa Kemalpaşa Ortaokulu birinci, Borçka Atatürk Ortaokulu ikinci, Ardanuç Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü oldu.



İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci teknolojiyi sadece tüketen değil üreten nesiller yetiştirmek adına il genelinde robotik yarışması düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:



"Robotik turnuvamızın bir hafta önce 19 okulumuzun katılımıyla yarı finalini yaptık. Bugünde bu yarı final sonrası finale katılmaya hak kazanan 4 okulumuzun katılımıyla robotik turnuvamızın finalini yaptık. Öğrencilerimizi bu turnuvaya öğretmenlerimiz hazırladı. Robotik eğitimlerini öğretmenlerimize verdirdik."



Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.