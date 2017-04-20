Artvin'de, "Masal Anlatma Şenliği" düzenlendi.



Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılı sosyal etkinlikleri kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğe, merkez ilçedeki ilkokulların öğrencileri katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, burada yaptığı konuşmada, dördüncüsü gerçekleştirilen şenliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.



Amaçlarının öğrencileri eğlendirirken eğitmek olduğunu vurgulayan Kahveci, "Öğrencilerimizi hayata hazırlarken doğruya ve güzele yönlendirmeyi, sorunlarla baş edebilmeyi öğretmeyi ve en önemlisi de ana dilimizi güzel kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.



Öğrencilerin gösterilerini sunmasının ardından, öğretmenlere ve öğrencilere katılım belgesi ile hediye verildi.



Şenlik sonunda Milli Egemenlik Anaokulu Öğretmeni Fatma Özkan'ın hazırladığı "Masallar Miniklerle Hayat Buluyor" adlı serginin açılışı gerçekleştirildi.