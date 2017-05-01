Artvin'de maden protestolu 1 Mayıs kutlaması



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de kutlandı. Artvin'de kutlamalara maden protestosu damga vurdu.



Atapark önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde döviz ve afişlerle yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Emek ve Dayanışma gününde, Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde yapılmak istenen madencilik faaliyetlerine karşı tepkiler de dile getirildi. Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, dernek yöneticileri ve yöre halkı, 'Madene hayır' yazılı atkılar ve tişörtlerle etkinliğe katıldı. Yürüyüş sırasında, 'Katil şirket, Artvin'i terk et', 'Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez' gibi sloganlar atıldı.



BİLGİN : HAK VERİLMEZ ALINIR



Halitpaşa meydanındaki miting alanında DİSK adına konuşan Selim Bilgin, 19'uncu yüzyılda işçilerin 15 -16 saat çalıştırıldığını anlattı, "1 Mayıs'ında doğuşu da oradan geliyor. Verilen mücadelelerle çalışma süresi 8 saate indi. Burada olmayan arkadaşlara sesleniyorum; sizleri 14-15 saat çalıştırıyorlar. Sesiniz neden çıkartmıyorsunuz? Bizler sizin hakkınızı aramak için buradayız. Hak verilmez alınır. Birleşerek, dayanışarak, birlik içinde ve omuz omuza alınır" dedi. DİSK'in parti adına değil işçi için siyaset yaptığını kaydeden Bilgin,'Biz işçi siyaseti yaparız, emeğin siyasetini yaparız. Sermayeye karşı dün olduğu gibi bugünde emeğin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu ülkede işsizlik fonu var. Bu ülkenin işsizlerinden hangisi bu fondan para aldı' Bu fondaki 140 milyarın sadece 10 milyarı işsiz insanlar için kullanırken geri kalan 130 milyar sermaye sahiplerine, işverenlere, yap-işlet-devretçilere gidiyor. Buna seyirci kalamayız. Şimdi de kıdem tazminatına göz diktiler. Buna izin vermeyeceğiz. Sendikacılık adına alkışçılık yapanlar, yalakalık yapanlar, kıdem tazminatına hayır demezlerse onları lanetliyorum. Onları Allaha havale ediyorum? diye konuştu. ?



'ALTIN BU MEYDANI DOLDURAN HALKTIR'



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına konuşan Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir de, '1 Mayıs'a sahip çıkmak, aynı zamanda HES'lerle yaşamımızı elimizden almaya çalışanlara karşı mücadele etmek demektir. Cerattepe'de yerin üstündeki değerleri sömürmek için değil, yerin altını da sömürmek için çalışanlara 'dur' demek için 1 Mayıs'a sahip çıkıyoruz. Cerattepe'yi, daha doğrusu yerin altındakileri sevenler için şunu söylemek istiyorum; sanmayın ki Cerattepe'nin altındaki altındır! Altın, bu meydanı dolduran halktır? diyerek sözlerini tamamladı.



Konuşmanın ardından yerel sanatçıların konserleriyle devam eden etkinlik olaysız sona erdi.



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KJ: Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR DHA



(Tür: Yurt)