Artvin'de Maden Karşıtlarına Nöbet Kulübesi İçin 'Ormanı İşgal' Davası Açıldı

ARTVİN'de madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yürüten ve aralarında Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan'ın da bulunduğu 3 kişi için, Cerattepe mevkiinde yaptıkları nöbet kulübesi nedeniyle, 'Orman alanını işgal ve yararlanma' suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti bölgede keşif yaptı.



Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiindeki madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yürüten Yeşil Artvin Derneği üyeleri 2 yıl önce bölgede yaptıkları kulübede 245 gün aralıksız nöbet tuttu. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Yeşil Artvin Derneği üyeleri hakkında orman işgali iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ile yöneticiler Nursal Bülbül ve Hikmet Çelik hakkında Artvin Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Orman alanını işgal ve yararlanma' suçundan dava açıldı.



Dava kapsamında Cerattepe bölgesindeki nöbet kulübesinin bulunduğu alanda mahkeme heyeti tarafından keşif yapılması sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan Yeşil Artvin Derneği Avukatı Bedrettin Kalın, nöbet kulübesinin orman alanına her hangi bir zararı vermediği ve esasen 245 gün nöbet tutularak ormanın korunmaya çalışıldığını belirterek şunları söyledi:



"Keşifte durumu izah ettik. Daha sonra savunmalarımızı da mahkemede yapacağız. Artvin halkının bir bütün olarak burada nöbet tuttuğunu anlattık. Bu kulübeleri sadece ismi gecen kişiler değil Artvin halkı imece usulüyle, el birliğiyle yaptı. Biri tahtasını, birisi çivisini, diğerleri de eksikleri getirerek yaptı. Doğal olarak insanların nöbet beklerken kapalı alana ihtiyaçları vardı. O nedenle kış döneminde korunmak için yapılmıştı. Ormana zarar veren yerde değil geniş bir yol kenarında kurulmuş kulübelerdir. Asla suç konusu olmaları mümkün değildir. Ormanın içerisinde binlerce ağacın kesilmesine izin verenler var. Onlara bakılmalı. Bu kulübeler Artvin halkının ve Türkiye çevre hareketinin gönlünde yer etmiş kulübelerdir. Bir direnişin sembolüdür. Asla suç konusu olarak yaftalanamazlar. Tarihe de böyle geçecektir" dedi.



Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ise, "Artvin halkının sembolik olarak yaptığı kulübelerdir. Trafiği veya başka bir şeyi engelleyen bir durum yoktur. Bize davayı açan ormancılar ama bizlerin ormanı ve yaşamımızı korumak için beklediğimiz nöbet yeridir. Artvin halkı haklı mücadelesini sürdürmektedir, sürdürmeye deva edecektir" ifadelerini kullandı.



- Artvin