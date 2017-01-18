Artvin'de Lise Öğrencileri Gazete Çıkardı

Artvin Merkez Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri "Livane" adlı bir okul gazetesi çıkardı.



Öğrenciler, ayrıca Osmanlıca "Yeşil Yuva" adlı dergiyi de günümüz Türkçesine çevirerek, aynı formatta 1. sayısını çıkardı.



İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, beraberindeki Okul Müdürü Orhan Sevinç, Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Berrin Batman ve okuldan bir grup öğrenci ile Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret etti.



Öğrenciler, ziyarette Vali Doğanay'a çıkardıkları "Livane Gazetesi"nin ilk sayısını takdim etti.



Doğanay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okul gazetesi ile dergiyi yakından inceledi ve içerikleri hakkında öğrencilerden bilgi aldı.



Bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali Doğanay, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri kutladı.