Artvin'de Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri

Artvin'de "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temasıyla kutlanacak Kutlu Doğum Haftası'nda çeşitli etkinlikler yapılacak.



İl Müftüsü Kemal Uçkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kutlu Doğum Haftası'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1989 yılından beri kutlandığını ve her yıl farklı bir temanın işlendiğini, bu yılki temanın da "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu söyledi.



Uçkun, Müftülük olarak hafta boyunca farklı etkinlikler yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Resmi dairelerimize, esnafımıza gül dağıtımı ve temel dini bilgiler kitabı vermek suretiyle haftalarını kutladık. Yarın hastanedeki hastalarımızı ziyaret edeceğiz.



Yaşlı insanlarımızı ziyaret edip gül dağıtımı yapacağız. Sevgi evleriniz ziyaret edeceğiz. KYK yurtlarında programlar yapacağız. Perşembe günü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ayık hocamızın katılımıyla bir konferansımız olacak. İlçelerimizde de farklı farklı programlarımız olacak."



Güven toplumunun insanlar için çok önemli olduğunu kaydeden Uçkun, "Güvenlikli ortam ile güvenli ortam farklı konulardır. Güvenlikli ortamı insanlar kameralarla bekçilerle ya da farklı bir şekilde masraf ederek sağlarken, güvenli bir toplum oluşturulduğunda masraf etmeye gerek yok. O zaman orası kendiliğinden güvenli olur." diye konuştu.



Uçkun, Kutlu Doğum Haftasının hayırlara vesile olmasını diledi.