Artvin'de Köydes Çalışmaları

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında kentteki çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.



Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KÖYDES Projesinin uygulanmaya başladığı 2005 yılından bugüne kadar il genelinde bin 877 köy yolu, 551 içme suyu, 34 sulama, 4 altyapı, 3 atık su projesi olmak üzere 2 bin 469 projenin başarıyla tamamlandığını belirtti.



KÖYDES projelerinin adeta köylere hayat verdiğini ve insanların yaşam standartlarını yükselttiğini vurgulayan Doğanay, şöyle devam etti:



"İl Özel İdaresi yatırım programı ve KÖYDES Projesi kapsamında köylerimizin ihtiyacı olan hizmetlerin ifasına yönelik çalışmalara etkin ve verimli şekilde bu yıl da devam edeceğiz. 2005-2016 yılları arasında il genelinde 319 kilometre ham yol, 176 kilometre tesviye, bin 449 kilometre stabilize, 269 kilometre asfalt, 382 kilometre beton yol, bin 301 kilometre onarım, 255 bin 129 metreküp taş duvar, 48 bin 917 metrekare parke, bin 656 menfez, 41 köprü yapımı gerçekleştirildi. Projelerin başarıyla tamamlanması İl Özel İdaresi ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerimizin koordineli çalışması sonucu gerçekleşmiştir."



Doğanay, 2017 yılı için Artvin'e 28 milyon 383 bin 455 lira ödenek tahsis edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:



"KÖYDES kapsamında illere ayrılan ödeneğin yüzde 3,15'lik bölümünü alan Artvin, iller arasında beşinci sırada bulunmaktadır. İlimizde 2017 yılında köy yolunda 177, içme suyu 23, sulama 4 olmak üzere toplam 204 proje uygulanacak. Proje önceliğimiz, köylerimizin içme suyu ihtiyacını çözmek, daha sonra köy yollarımızın standartlarını yükseltmektir. 2005 yılından bugüne kadar KÖYDES projelerinin gerçekleşmesinde büyük bir özveriyle çalışan İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri personeline teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."